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CRAIG GOLDY : «Те, кто не хотят дозу, просто не вдупляют!»



CRAIG GOLDY высказался по поводу вакцинации от COVID-19 и тех, кто противится этому действу:



«Всё сейчас направлено на самосохранение, но в то же время есть всевозможные группы и люди, которые собираются вместе, пытаясь помочь друг другу. Так что это комбинация всего. Сейчас ситуация не похожа ни на какое другое время.



В течение этого срока я потерял отчима и мать, так что мне было довольно трудно. Последние шесть лет я был для них родным человеком. Поэтому, когда их не стало, мир стал совершенно другим. Всё, что я когда-либо знал, от чего зависел и на что полагался, внезапно исчезло. Сейчас всё понемногу возвращается. Но в то же время... Я только что разговаривал по телефону с парнем, который просто... Некоторые люди так упрямо относятся к вакцинам. Когда это случилось впервые, мы кричали о необходимости вакцины, а теперь есть определённые типы людей... Я понимаю, что если они не привьются, то могут потерять работу. И это сложная ситуация, но в то же время они не видят общей картины.



Это влияет на музыку, потому что это социальные и экономические изменения. В последний раз нечто подобное происходило в 1991 году, когда случилась "Буря в пустыне". Тогда была общенациональная рецессия. В результате этого произошли самые разные вещи. И это изменило музыку — изменило музыкальный аппетит. Так что это скоро и произойдёт. Музыкальный аппетит скоро изменится. И будет очень интересно, как он изменится и к чему это приведёт. Но, кажется, всё это основано на своеобразном самосохранении. Я знаю, я постоянно говорю об этом. Может быть, это просто потому, что я живу в Сан-Диего — может быть, здесь, в Сан-Диего, всё так и есть. Но из того, что я вижу в новостях, не похоже, что в других частях света всё обстоит иначе».







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