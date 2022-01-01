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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 25
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 9
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Craig Goldy

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| - |

|||| сегодня

CRAIG GOLDY чем-то болен



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CRAIG GOLDY опубликовал следующее сообщение:

«У меня были небольшие проблемы со здоровьем, ничего угрожающего жизни, но неизвестная причина и неизвестное излечение только от 1 из 4 процессов!

Всё бывает не просто так, и даже плохие вещи приносят пользу! Причина и польза гораздо более ясны, чем то, что происходит (история для другого раза), которое озадачило 6 врачей и специалистов... они тоже не знают, что это такое. Но благодаря биопсии выяснилось, что это за болезнь, потому что мои симптомы не совпадали ни с чем в их базе данных.

У меня новый врач, и я оптимистично настроен, что это начало конца для всех остальных заболеваний!»






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