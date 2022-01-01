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CRAIG GOLDY чем-то болен



CRAIG GOLDY опубликовал следующее сообщение:



«У меня были небольшие проблемы со здоровьем, ничего угрожающего жизни, но неизвестная причина и неизвестное излечение только от 1 из 4 процессов!



Всё бывает не просто так, и даже плохие вещи приносят пользу! Причина и польза гораздо более ясны, чем то, что происходит (история для другого раза), которое озадачило 6 врачей и специалистов... они тоже не знают, что это такое. Но благодаря биопсии выяснилось, что это за болезнь, потому что мои симптомы не совпадали ни с чем в их базе данных.



У меня новый врач, и я оптимистично настроен, что это начало конца для всех остальных заболеваний!»











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