4 янв 2022



Профессиональное видео полного выступления BLACK SPIDERS



Профессиональное видео полного выступления BLACK SPIDERS, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Intro/"Death Comes Creepin'"

"Stay Down"

"Fly In The Soup"

"What Good's A Rock Without A Roll?"

"Balls"

"Wizard Shall Not Kill Wizard"

"Give Em What They Want"

"KISS Tried To Kill Me"

"Stick It To The Man"

"Good Times"

"Stabbed In The Back"

"Just Like A Woman"

"Down To The River"

"Teenage Knife Gang"

"Blood Of The Kings"







