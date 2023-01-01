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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 61
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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The Black Spiders

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|||| сегодня

Новое видео BLACK SPIDERS



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“Alright, Alright, Alright”, новое видео BLACK SPIDERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Can’t Die, Won’t Die", выход которого намечен на 12 мая.




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