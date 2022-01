сегодня



Новое видео OH HIROSHIMA



"Humane", новое видео группы OH HIROSHIMA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Myriad, выходящего четвертого марта на Napalm Records в следующих вариантах:



- 6 Page CD Digipak

- Purple Gatefold Vinyl LP

- Digital Album



Трек-лист:



"Nour"

"Veil Of Certainty"

"All Things Pass"

"Ascension"

"Humane"

"Tundra"

"Hidden Chamber"







