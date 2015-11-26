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Новое видео OH HIROSHIMA
"Humane", новое видео группы OH HIROSHIMA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Myriad, выходящего четвертого марта на Napalm Records в следующих вариантах:
- 6 Page CD Digipak
- Purple Gatefold Vinyl LP
- Digital Album
Трек-лист:
"Nour"
"Veil Of Certainty"
"All Things Pass"
"Ascension"
"Humane"
"Tundra"
"Hidden Chamber"
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