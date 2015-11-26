7 фев 2022



Новое видео OH HIROSHIMA



All Things Pass, новое видео группы OH HIROSHIMA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Myriad, выходящего четвертого марта на Napalm Records в следующих вариантах:



- 6 Page CD Digipak

- Purple Gatefold Vinyl LP

- Digital Album



Трек-лист:



Nour

Veil of Certainty

All Things Pass

Ascension

Humane

Tundra

Hidden Chamber http://ohhiroshima.com

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