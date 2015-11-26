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7 фев 2022
Новое видео OH HIROSHIMA
All Things Pass, новое видео группы OH HIROSHIMA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Myriad, выходящего четвертого марта на Napalm Records в следующих вариантах:
- 6 Page CD Digipak
- Purple Gatefold Vinyl LP
- Digital Album
Трек-лист:
Nour
Veil of Certainty
All Things Pass
Ascension
Humane
Tundra
Hidden Chamber
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