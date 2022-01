сегодня



Вышли ранние записи DAMN THE MACHINE



Chris Poland (ex-MEGADETH) подтвердил, что ранние записи DAMN THE MACHINE, собранные в компиляцию "Day One", доступны на CD и виниле.



«Треки на "Day One" — это великолепно сохранившиеся и ремастированные 8-дорожечные демо-записи, записанные в 1991 и 1992 годах. Все 12 треков, с лёгкими вариациями, необработанные и персональные, David Judson Clemmons — гитара слева, Chris Poland — гитара справа. Пример группы в её чистом виде, до подписания контракта с A&M Records».







