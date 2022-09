сегодня



Вышел новый релиз DAMN THE MACHINE



Группа DAMN THE MACHINE, в состав которой входил бывший гитарист MEGADETH Chris Poland, выпустила новый альбом с десять ранее нереализованными демо. Он доступен на CD, виниле и в цифровом варианте:



“The Final Amendment”

“Welcome The Red”

“Heaven’s Gate”

“Legend Maker”

“Menial War”

“A Brighter Day”

“The Prize”

“Man vs. So Much More”

“All That We’ll Ignore”

“This Fading Rhyme”



Состав:



Chris Poland - Guitars

Mark Poland - Drums

Dave Randi - Bass & Backing Vocals

David Judson Clemmons - Guitars & Vocals







