Видео с текстом от CLAUSTROFOBIA



CLAUSTROFOBIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Corrupted Self", в записи которой принимал участие Marc Rizzo (Soulfly, Cavalera Conspiracy). Этот трек взят из альбома "Unleeched".



Трек-лист:



"Stronger Than Faith"

"The Encrypted"

"Neuro Massacre"

"Psychosapiens"

"Corrupted Self" - feat. Marc Rizzo

"Unleeched"

"Snake Head"

"Crawling Back To Yourself"

"2020 (March To Glory)"







