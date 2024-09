Новое видео CLAUSTROFOBIA

сегодня



"The Encrypted", новое видео группы CLAUSTROFOBIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Unleeched:



"Stronger Than Faith"

"The Encrypted"

"Neuro Massacre"

"Psychosapiens"

"Corrupted Self"

"Unleeched"

"Snake Head"

"Crawling Back To Yourself"

"2020 (March To Glory)"

"Riff Cult" *Bonus Track

"Forca Alem da Forca" ("Strength Beyond Strength" - Pantera Cover) *Bonus Track







