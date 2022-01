сегодня



Новое видео COFFIN FEEDER



"Plug It In", новое видео группы COFFIN FEEDER, в состав которой входят Sven de Caluwé (Aborted, Fetal Blood Eagle, ex-Leng Tch'e, etc.), Jeroen Camerlynck (Fleddy Melculy), Bart Govers (Fleddy Melculy) и Jan Hallaert (Leng Tch'e), доступно для просмотра ниже.







+1 -0



просмотров: 135