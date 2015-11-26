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Coffin Feeder

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Новое видео COFFIN FEEDER



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"Plug It In", новое видео группы COFFIN FEEDER, в состав которой входят Sven de Caluwé (Aborted, Fetal Blood Eagle, ex-Leng Tch'e, etc.), Jeroen Camerlynck (Fleddy Melculy), Bart Govers (Fleddy Melculy) и Jan Hallaert (Leng Tch'e), доступно для просмотра ниже.




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