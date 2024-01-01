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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 34
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 21
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Coffin Feeder

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COFFIN FEEDER нашли лейбл



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COFFIN FEEDER опубликовали следующее сообщение:

«Мы очень рады присоединиться к Listenable Records для выпуска нашего дебютного полноформатного альбома Big Trouble, который появится где-то следующей весной! Listenable был домом для многих качественных групп на протяжении долгих лет, а также ознаменовал начало деятельности Aborted, так что в каком-то смысле это как вернуться домой за тем прекрасным мороженым, которое пощекочет ваши гланды.

Приготовьтесь к массивному натиску бластов и грувов, которые пройдут по вам, как бульдозер. Сведение и мастеринг проводил великолепный Dave Otero (Aborted, Archspire, Cattle Decapitation, Shadow of Intent), так что вы наверняка понимаете, что это будет просто отпадно! Наряду с этим у нас есть еще несколько очень приятных сюрпризов, так что следите за новостями!»

COFFIN FEEDER Signs With Listenable Records




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