сегодня



COFFIN FEEDER нашли лейбл



COFFIN FEEDER опубликовали следующее сообщение:



«Мы очень рады присоединиться к Listenable Records для выпуска нашего дебютного полноформатного альбома Big Trouble, который появится где-то следующей весной! Listenable был домом для многих качественных групп на протяжении долгих лет, а также ознаменовал начало деятельности Aborted, так что в каком-то смысле это как вернуться домой за тем прекрасным мороженым, которое пощекочет ваши гланды.



Приготовьтесь к массивному натиску бластов и грувов, которые пройдут по вам, как бульдозер. Сведение и мастеринг проводил великолепный Dave Otero (Aborted, Archspire, Cattle Decapitation, Shadow of Intent), так что вы наверняка понимаете, что это будет просто отпадно! Наряду с этим у нас есть еще несколько очень приятных сюрпризов, так что следите за новостями!»







+0 -0



просмотров: 91

