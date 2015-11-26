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Aerialis

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Новое видео AERIALIS



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"Dear Silence", новое видео AERIALIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Dear Silence”, выход которого намечен на четвёртое марта.

Трек-лист:

1. Mine
2. Dear Silence
3. Digital Wall
4. Electroniria
5. Ghost
6. On My Shoulders
7. Catch The Fox (Den Harrow cover)
8. Time To Shine




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