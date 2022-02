сегодня



Новая песня AERIALIS



"Electroniria", новая песня AERIALIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Dear Silence”, выход которого намечен на четвёртое марта.



Трек-лист:



1. Mine

2. Dear Silence

3. Digital Wall

4. Electroniria

5. Ghost

6. On My Shoulders

7. Catch The Fox (Den Harrow cover)

8. Time To Shine







