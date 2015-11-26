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Новая песня AERIALIS
"Electroniria", новая песня AERIALIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Dear Silence”, выход которого намечен на четвёртое марта.
Трек-лист:
1. Mine
2. Dear Silence
3. Digital Wall
4. Electroniria
5. Ghost
6. On My Shoulders
7. Catch The Fox (Den Harrow cover)
8. Time To Shine
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