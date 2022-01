сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома CELTIC HILLS



CELTIC HILLS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома “Huldufólk”, выход которого намечен на Elevate Records:



1 – The Secret of the Grail

2 – Metal Message

3 – After The Eartquake

4 – Hidden Folk

5 – Green Forest

6 – Gate Of Hollow Earth

7 – Living Out Of The Egg

8 – The Sound Of Earth

9 – The Hammer Of Thor

10 – Villacher Kirktag

Bonus track

Words In Out (remix 2022)

Living Out Of The Egg sings by Simone Cescutti https://celtichills.bandcamp.com/





