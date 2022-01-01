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Новое видео CELTIC HILLS



"Villacher Kirchtag", новое видео CELTIC HILLS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Huldufólk“, выход которого состоялся первого апреля на Elevate Records.







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