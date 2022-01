сегодня



Новое видео RUST N' RAGE



"Prisoner", новое видео RUST N' RAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома One For The Road, выход которого намечен на Frontiers Music Srl 11 марта.



Трек-лист:



"Prisoner"

"Ghost Town"

"One For The Road"

"The Future Is For The Strong"

"Heartbreaker"

"Hang ‘Em High"

"Ride On"

"I've Had Enough"

"Unbreakable"

"The Throne"

"Moving On"







