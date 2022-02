сегодня



Видео с текстом от RUST N' RAGE



"The Future Is For The Strong", официальное видео с текстом от RUST N' RAGE, доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома One For The Road, выход которого намечен на Frontiers Music Srl 11 марта.



Трек-лист:



"Prisoner"

"Ghost Town"

"One For The Road"

"The Future Is For The Strong"

"Heartbreaker"

"Hang ‘Em High"

"Ride On"

"I've Had Enough"

"Unbreakable"

"The Throne"

"Moving On"







+0 -0



просмотров: 128