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Decrapted

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14 янв 2022 : Новая песня DECRAPTED



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Новая песня DECRAPTED



"Bleeding Devourment", новая песня DECRAPTED, в состав которой входят Vicente Payá (UNBOUNDED TERROR, GOLGOTHA, BIS·NTE) и Dave Rotten (AVULSED, HOLYCIDE, CHRIST DENIED), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bloody Rivers of Death", выход которого на CD, 12"LP, кассете и в цифровом варианте намечен на пятое апреля на Xtreem Music.

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