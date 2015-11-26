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Новая песня DECRAPTED
"Bleeding Devourment", новая песня DECRAPTED, в состав которой входят Vicente Payá (UNBOUNDED TERROR, GOLGOTHA, BIS·NTE) и Dave Rotten (AVULSED, HOLYCIDE, CHRIST DENIED), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bloody Rivers of Death", выход которого на CD, 12"LP, кассете и в цифровом варианте намечен на пятое апреля на Xtreem Music. |
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