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Decrapted

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Страна
SpainИспания
Стиль
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|||| сегодня

Новая песня DECRAPTED



Forcefed Human Flesh, новая песня DECRAPTED, в состав которой входят Vicente Payá (UNBOUNDED TERROR, GOLGOTHA, BIS·NTE) и Dave Rotten (AVULSED, HOLYCIDE, CHRIST DENIED), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bloody Rivers of Death", выход которого на CD, 12"LP, кассете и в цифровом варианте намечен на пятое апреля на Xtreem Music.




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