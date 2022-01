все новости группы







19 янв 2022 : Новое видео CARMERIA



19 янв 2022



Новое видео CARMERIA



"Morningstar", новое видео группы CARMERIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Advenae", выходящего 18 марта.



Трек-лист:



"Advenae"

"Morningstar"

"Carpe Noctem"

"En Rapture"

"Relinquished"

"To Lead The Blind"

"Celestia"

"Solaris"

"Starfall"

"Veil Of Sanctitude"

"Halo"

"Eternity"







