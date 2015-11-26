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Carmeria

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|||| 19 янв 2022

Новое видео CARMERIA



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"Morningstar", новое видео группы CARMERIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Advenae", выходящего 18 марта.

Трек-лист:

"Advenae"
"Morningstar"
"Carpe Noctem"
"En Rapture"
"Relinquished"
"To Lead The Blind"
"Celestia"
"Solaris"
"Starfall"
"Veil Of Sanctitude"
"Halo"
"Eternity"

CARMERIA To Release Advenae In North America In March



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