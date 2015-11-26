|
|
|
все новости группы
|
19 янв 2022
Новое видео CARMERIA
"Morningstar", новое видео группы CARMERIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Advenae", выходящего 18 марта.
Трек-лист:
"Advenae"
"Morningstar"
"Carpe Noctem"
"En Rapture"
"Relinquished"
"To Lead The Blind"
"Celestia"
"Solaris"
"Starfall"
"Veil Of Sanctitude"
"Halo"
"Eternity"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).