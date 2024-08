27 авг 2024



Новое видео CARMERIA



"A Thousand Winter Rains", новое видео группы CARMERIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tragédie D'amour, выпущенного девятого августа:



"Call Forth My Sorrow"

"A Thousand Winter Rains"

"Thorns"

"Leading The Lyre"

"Whispers Of Forgiveness"

"Shadow’s Throne"

"Immortal"

"Burning Ships"

"The Hoping Heart"

"A Vision In Passing"







