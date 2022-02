сегодня



Новое видео BLACK ALTAR



"Sacrilegious Congregation", новое видео BLACK ALTAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового сплита с VULTURE LORD, “Deathiah Manifesto”:



01. Black Altar – Intro

02. Black Altar – Sacrilegious Congregation

03. Black Altar – Nyx

04. Black Altar – Outro

05. Vulture Lord – Dominios of Death

06. Vulture Lord – Hark! The Hymns of War

07. Vulture Lord – Bloodstained Ritualknives

08. Vulture Lord – Usurper, Thy Name is Death https://www.black-altar-horde.com/







