Новое видео BLACK ALTAR



Via Draconis, новое видео BLACK ALTAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового сплита "Drakonian Elitism" с Αχέροντας и Ofermod, релиз которого намечен на 15 декабря на Odium Records:



1. Ofermod - Intro

2. Ofermod - Vinum Sabathi

3. Ofermod - Agios Ischyros Belial 06:40

4. Ofermod - Atavistic Chants of Leviatation

5. Black Altar - Via Draconis 09:04

6. Black Altar - In the Labyrinths of Sithra Achra

7. Black Altar - The Oracle of Divine Madness

8. Black Altar - Outre

9. Αχέροντας - Intra Psyche 05:31

10. Αχέροντας - Astra Magia https://www.black-altar-horde.com/







