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EMERALD SUN представили новых членов
EMERALD SUN перед выпуском нового альбома “KINGDOM OF GODS” сообщили о том, что двумя новыми членами группы стали барабанщик Nick Kaklanis и гитарист, уже знакомый с бытом группы по первым двум альбомам, Teo Savage. Выход альбома намечен на 28 января.
Трек-лист:
01 – Book Of Genesis
02 – Heroes On The Rise
03 – Hellbound
04 – Legions Of Doom
05 – Gaia (The End Of Innocence)
06 – Kingdom Of Gods
07 – Raise Hell
08 – The Hunter
09 – We Will Die On Our Feet
10 – Where Warriors Belong
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