EMERALD SUN представили новых членов



EMERALD SUN перед выпуском нового альбома “KINGDOM OF GODS” сообщили о том, что двумя новыми членами группы стали барабанщик Nick Kaklanis и гитарист, уже знакомый с бытом группы по первым двум альбомам, Teo Savage. Выход альбома намечен на 28 января.



Трек-лист:



01 – Book Of Genesis

02 – Heroes On The Rise

03 – Hellbound

04 – Legions Of Doom

05 – Gaia (The End Of Innocence)

06 – Kingdom Of Gods

07 – Raise Hell

08 – The Hunter

09 – We Will Die On Our Feet

10 – Where Warriors Belong











