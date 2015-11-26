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Emerald Sun

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EMERALD SUN представили новых членов



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EMERALD SUN перед выпуском нового альбома “KINGDOM OF GODS” сообщили о том, что двумя новыми членами группы стали барабанщик Nick Kaklanis и гитарист, уже знакомый с бытом группы по первым двум альбомам, Teo Savage. Выход альбома намечен на 28 января.

Трек-лист:

01 – Book Of Genesis
02 – Heroes On The Rise
03 – Hellbound
04 – Legions Of Doom
05 – Gaia (The End Of Innocence)
06 – Kingdom Of Gods
07 – Raise Hell
08 – The Hunter
09 – We Will Die On Our Feet
10 – Where Warriors Belong






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