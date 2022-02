сегодня



Новое видео EMERALD SUN



"We Will Die On Our Feet", новое видео EMERALD SUN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Kingdom Of Gods”.



Трек-лист:



01 – Book Of Genesis

02 – Heroes On The Rise

03 – Hellbound

04 – Legions Of Doom

05 – Gaia (The End Of Innocence)

06 – Kingdom Of Gods

07 – Raise Hell

08 – The Hunter

09 – We Will Die On Our Feet

10 – Where Warriors Belong







+0 -0



просмотров: 160