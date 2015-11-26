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Новое видео WHERE'S MY BIBLE



"Chapter I: Escape", новое видео группы WHERES MY BIBLE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР Circle, релиз которого намечен на 13 мая на Inverse Records.



Трек-лист:



"Chapter I: Escape"

"Chapter II: Void"

"Chapter III: Nest"

"Chapter IV: Origin"

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