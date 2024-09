11 сен 2024



Новое видео WHERE’S MY BIBLE



"Kave", новое видео группы WHERES MY BIBLE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Kave, выход которого намечен на 11 сентября на Inverse Records:



"Yö"

"Màni"

"Fenrir"

"Suden Hetki"

"Creator of Abyss"

"Waves"

"Musta Kuu"

"Kave"

"Deyr Sjalfr It Sama"

"Ghost From The Past"

"Rahko"

"Runo"

"Sòl"

"Aamu"











