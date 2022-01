19 янв 2022



Новое видео BOMBER



"Zarathustra", новое видео группы BOMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nocturnal Creatures, выходящего 25 марта на Napalm Records в следующих вариантах:



- Jewel Case CD Edition

- 1LP Gatefold BLACK

- 1LP Gatefold MARBLED Crystal clear & sky blue - limited to 300 copies worldwide

- Shirt & JC Bundle

- Digital Full Length Album



Трек-лист:



"Nocturnal Creatures"

"Zarathustra"

"Fever Eyes"

"A Walk Of Titans (Hearts Will Break)"

"Black Pants Magic"

"The Tiger"

"You've Got Demons"

"Hungry For Your Heart"

"Kassiopeia"

"Aurora"







