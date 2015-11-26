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19 янв 2022
Новое видео BOMBER
"Zarathustra", новое видео группы BOMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nocturnal Creatures, выходящего 25 марта на Napalm Records в следующих вариантах:
- Jewel Case CD Edition
- 1LP Gatefold BLACK
- 1LP Gatefold MARBLED Crystal clear & sky blue - limited to 300 copies worldwide
- Shirt & JC Bundle
- Digital Full Length Album
Трек-лист:
"Nocturnal Creatures"
"Zarathustra"
"Fever Eyes"
"A Walk Of Titans (Hearts Will Break)"
"Black Pants Magic"
"The Tiger"
"You've Got Demons"
"Hungry For Your Heart"
"Kassiopeia"
"Aurora"
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