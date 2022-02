сегодня



Новое видео BOMBER



"A Walk Of Titans (Hearts Will Break)", новое видео группы BOMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nocturnal Creatures, выходящего 25 марта на Napalm Records в следующих вариантах:



- Jewel Case CD Edition

- 1LP Gatefold BLACK

- 1LP Gatefold MARBLED Crystal clear & sky blue - limited to 300 copies worldwide

- Shirt & JC Bundle

- Digital Full Length Album



Трек-лист:



"Nocturnal Creatures"

"Zarathustra"

"Fever Eyes"

"A Walk Of Titans (Hearts Will Break)"

"Black Pants Magic"

"The Tiger"

"You've Got Demons"

"Hungry For Your Heart"

"Kassiopeia"

"Aurora"







