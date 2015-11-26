Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SCORPIONS 30
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 27
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 24
*TESTAMENT расстались с ударником 18
*METALLICA помогла уличному музыканту 17
[= ||| все новости группы



*

Storm Kvlt

*
| - |

|||| 24 янв 2022

Новый альбом STORM KVLT доступен для прослушивания



*
zoom
*
* *
"Europas Weg zum Grab", новый альбом STORM KVLT, доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

1. Europas Weg zum Grab 05:03
2. Der schwarze Tod 03:41
3. Wo Fäulnis heeret 03:52
4. Mors Omnia Vincit 05:09
5. Traum von Hoffnung 04:18
6. Gottes Abkehr 04:46
7. Vergänglichkeit 04:27
8. Per Aspera Ad Astra 05:25




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 173

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом