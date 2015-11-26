Новый альбом STORM KVLT доступен для прослушивания
"Europas Weg zum Grab", новый альбом STORM KVLT, доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
1. Europas Weg zum Grab 05:03
2. Der schwarze Tod 03:41
3. Wo Fäulnis heeret 03:52
4. Mors Omnia Vincit 05:09
5. Traum von Hoffnung 04:18
6. Gottes Abkehr 04:46
7. Vergänglichkeit 04:27
8. Per Aspera Ad Astra 05:25
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