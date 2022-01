сегодня



Новое видео COMEBACK KID



Face The Fire, новое видео группы COMEBACK KID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heavy Steps", выходящего 21 января 2022 года на Nuclear Blast в следующих вариантах:



-CD Jewelcase incl. O-Card

-White Vinyl (Retail)

-Clear/Purple Marbled Vinyl (Mailorder & Selected Shops)



Трек-лист:



“Heavy Steps”

“No Easy Way Out”

“Face The Fire”

“Crossed” ft. Joe Duplantier

“Everything Relates” ft. JJ

“Dead On The Fence”

“Shadow Of Doubt”

“True To Form”

“Inbetween”

“Standstill”

“Menacing Weight” http://comeback-kid.com







+0 -0



просмотров: 102