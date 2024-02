сегодня



Новое видео COMEBACK KID



"Disruption", новое видео COMEBACK KID, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из нового ЕР Trouble, релиз которого намечен на 15 марта:



01. Trouble In The Winner's Circle

02. Disruption

03. Chompin' At The Bit

04. Breaking And Bruised







