Новое видео STENGAH



“He and the Sea”, новое видео STENGAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Soma Sema", выходящего 18 марта на Mascot Records / Mascot Label Group.



Трек-лист:



Weavering

At the Behest of Origins

Above Inhumanity

Swoon

Lumen

Message In Memories

Blank Masses Inheritance

He and the Sea

The Overman

Offering







