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Stengah

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Новое видео STENGAH



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“He and the Sea”, новое видео STENGAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Soma Sema", выходящего 18 марта на Mascot Records / Mascot Label Group.

Трек-лист:

Weavering
At the Behest of Origins
Above Inhumanity
Swoon
Lumen
Message In Memories
Blank Masses Inheritance
He and the Sea
The Overman
Offering




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Mateas89


26 янв 2022, 11:50		Только увидев название команды - сразу понял, что за музыку я услышу. Прям калька в некоторых моментах.


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