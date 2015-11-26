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Новое видео STENGAH
“He and the Sea”, новое видео STENGAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Soma Sema", выходящего 18 марта на Mascot Records / Mascot Label Group.
Трек-лист:
Weavering
At the Behest of Origins
Above Inhumanity
Swoon
Lumen
Message In Memories
Blank Masses Inheritance
He and the Sea
The Overman
Offering
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Mateas89
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