сегодня



Видео с текстом от STENGAH



STENGAH опубликовали официальное видео с текстом к новому треку The Earth Awakes, который будет включен в новый ЕР ‘Downward Mechanic’, выходящий первого декабря на Mascot Records:



The Earth Awakes

Reign Of An Apocryph

Resurface (September’s Gone)

Sheltered Within

Inner Space







+0 -0



( 1 ) просмотров: 221