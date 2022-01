сегодня



Новая песня DRAG ME OUT



"Bullets In My Teeth", новая песня группы DRAG ME OUT, в состав которой входит бывший вокалист ASKING ALEXANDRIA Denis "Stoff" Shaforostov, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Demons Away", выход которого запланирован на шестое мая на Lödereih Music.



Трек-лист:



01. Crystal Arms



02. With A Thunder We Rise



03. Blind & Blurred



04. Bullets In My Teeth



05. Cuz It's Meant To Be



06. I Swear I'm Not OK



07. Hymn For The Wicked



08. Let Me In



09. My Mistakes



10. No Feelings



11. The Watch Of The Buried



12. Save My Life













