Новое видео DRAG ME OUT



"Crystal Arms", новое видео группы DRAG ME OUT, в состав которой входит бывший вокалист ASKING ALEXANDRIA Denis "Stoff" Shaforostov, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Demons Away", выход которого намечен на 26 августа на Lödereih Music.



Трек-лист:



01. Crystal Arms



02. With A Thunder We Rise



03. Blind & Blurred



04. Bullets In My Teeth



05. Cuz It's Meant To Be



06. I Swear I'm Not OK



07. Hymn For The Wicked



08. Let Me In



09. My Mistakes



10. No Feelings



11. The Watch Of The Buried



12. Save My Life







