Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SCORPIONS 31
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 27
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 24
*METALLICA помогла уличному музыканту 19
*TESTAMENT расстались с ударником 18
[= ||| все новости группы



*

Stray Gods

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом STRAY GODS выйдет весной



*
zoom
*
* *
Группа STRAY GODS, детище Bob'a Katsionis'a, выпустит дебютную пластинку, получившую название "Storm The Walls", 18 марта этого года.

Трек-лист:

1. The Seventh Day
2. Black Horses
3. Alive For A Night
4. Silver Moon
5. Naked In The Fire
6. Love In The Dark
7. The World Is A Stage
8. Storm The Walls



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 51

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом