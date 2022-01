сегодня



Новый альбом STRAY GODS выйдет весной



Группа STRAY GODS, детище Bob'a Katsionis'a, выпустит дебютную пластинку, получившую название "Storm The Walls", 18 марта этого года.



Трек-лист:



1. The Seventh Day

2. Black Horses

3. Alive For A Night

4. Silver Moon

5. Naked In The Fire

6. Love In The Dark

7. The World Is A Stage

8. Storm The Walls





+0 -0



просмотров: 51