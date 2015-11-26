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Новый альбом STRAY GODS выйдет весной
Группа STRAY GODS, детище Bob'a Katsionis'a, выпустит дебютную пластинку, получившую название "Storm The Walls", 18 марта этого года.
Трек-лист:
1. The Seventh Day
2. Black Horses
3. Alive For A Night
4. Silver Moon
5. Naked In The Fire
6. Love In The Dark
7. The World Is A Stage
8. Storm The Walls
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