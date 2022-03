сегодня



Новое видео STRAY GODS



"Black Horses", новое видео STRAY GODS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Storm The Walls", выход которого намечен на 18 марта этого года.



Трек-лист:



1. The Seventh Day

2. Black Horses

3. Alive For A Night

4. Silver Moon

5. Naked In The Fire

6. Love In The Dark

7. The World Is A Stage

8. Storm The Walls







