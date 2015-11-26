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Buckethead

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DJ ASHBA: «Образ BUCKETHEAD не подходил для GUNS N' ROSES»



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DJ ASHBA в рамках недавнего интервью рассказал об одной из причин, почему он принял предложение GUNS N' ROSES:

«Я не знал, чего ожидать. Я надеялся, что когда-нибудь Slash вернётся, и причина, по которой я согласился на участие, в том, что, честно говоря, я — без всякого неуважения к Buckethead'у [бывшему гитаристу GUNS N' ROSES, который был в группе с 2000 по 2004 годы] или кому-либо ещё — но парень, который бегает с куриным ведром на голове, это, как по мне, лишает крутости группу, на которой я вырос, и это одна из главных причин, почему я хотел попасть в группу и попытаться сделать всё возможное, чтобы восстановить справедливость, вернуть тот бесшабашный рок-н-ролл, который был присущ Slash'у и GUNS N' ROSES. Для меня это было в некотором смысле потерей того, что я любил в группе. И я люблю Buckethead'а как гитариста. Никакого неуважения — просто, на мой взгляд, он не очень подходил группе».

DJ ASHBA Says BUCKETHEAD



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Klawd Air


27 янв 2022, 12:29		Так и есть. Нефиг Бакетхеду было делать в Ганзах при всом моём уважении к нему. А вот Ашба отлично подошёл.:)


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