Десять самых важных гитар были украдены у BUCKETHEAD
BUCKETHEAD опубликовал следующее сообщение:
«Десять самых важных гитар моей жизни были украдены. Это огромная потеря. Я никогда не смогу заменить их, но я ищу любого, кто знаком с инструментами, близкими к этим. Надеюсь, кто-нибудь сможет помочь. Я пытаюсь приобрести два Studio Gibson Les Paul. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected] Спасибо!»
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