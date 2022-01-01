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Десять самых важных гитар были украдены у BUCKETHEAD



BUCKETHEAD опубликовал следующее сообщение:



«Десять самых важных гитар моей жизни были украдены. Это огромная потеря. Я никогда не смогу заменить их, но я ищу любого, кто знаком с инструментами, близкими к этим. Надеюсь, кто-нибудь сможет помочь. Я пытаюсь приобрести два Studio Gibson Les Paul. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected] Спасибо!»











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