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PROJECT SILENCE представили новых членов



PROJECT SILENCE сообщили о том, что новыми членами команды стали гитарист Aksu Mussalo aka A и басист Henri Hakkarainen aka H.



«Хорошие новости! Мы рады объявить о появлении в группе двух новых членов: Aksu Mussalo aka A в качестве нашего нового гитариста и Henri Hakkarainen'а aka H в качестве нашего нового басиста! Мы знаем его уже много лет, и он был с нами с лета, он по праву заслужил своё место в группе как трудолюбивый и скромный парень с удивительным талантом.



После двух лет поисков нового басиста мы думаем, что наконец-то нашли того, кто заполнит собой место, оставленное Tuomo aka Sturmpanzerjäger. Мы рады приветствовать H в нашей семье!



Мы очень много работали за кадром над новыми и старыми песнями с этими ребятами, и мы очень взволнованы тем, что принесёт нам будущее!»





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