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Shock Withdrawal

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Новое видео SHOCK WITHDRAWAL



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"Despair Ratio", новое видео группы SHOCK WITHDRAWAL, в состав которой входят члены Maruta, Mos Generator и Nitesoil, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Shock Withdrawal", релиз которого намечен на четвёртое марта. Запись проводил Travis Bacon в Svart Sound, за мастеринг отвечал Arthur Rizk (Power Trip, Cavalera Conspiracy, Municipal Waste), а за оформление Ethan Lee McCarthy.




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