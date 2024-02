сегодня



Новая песня SHOCK WITHDRAWAL



The Dismal Advance”, новая песня группы SHOCK WITHDRAWAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Dismal Advance”, выход которого запланирован на 15 марта на Brutal Panda Records:



“Constant Fear Of Annihilation”

“Sullen”

“Autonomian”

“Built To Suffer”

“The Dismal Advance”

“Oblivion Seeker”

“Unfit For The World”

“Resentment”

“Nightmare Conduit”

“The Luxury Of Accepting Failure”

“Pain Absorption Threshold”

“Misery Calibration”

“No Closure”







+0 -0



просмотров: 45