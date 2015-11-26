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He Is Legend

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Вокалист HE IS LEGEND болен



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Schuylar Croom сообщил о том, что болен «некой таинственной болезнью». По словам Croom'а, его обычно тошнит по утрам, и его рвёт примерно 20 раз в день, что, к сожалению, заставляет его практически жить в ванной комнате. Croom сказал, что болезнь остаётся невыясненной и не была решена удалением жёлчного пузыря, хотя он добавил, что в последние дни чувствует себя лучше.

Также музыкант сообщил, что группа завершила запись альбома и единственное, чего не хватает, — это его вокала.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

CQrity


29 янв 2022, 16:17		Эх, Шайлар, держись там! У нас в стране He Is Legend практически никто не знает, но кто знает - держат за тебя кулачки.


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