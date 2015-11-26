|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Вокалист HE IS LEGEND болен
Schuylar Croom сообщил о том, что болен «некой таинственной болезнью». По словам Croom'а, его обычно тошнит по утрам, и его рвёт примерно 20 раз в день, что, к сожалению, заставляет его практически жить в ванной комнате. Croom сказал, что болезнь остаётся невыясненной и не была решена удалением жёлчного пузыря, хотя он добавил, что в последние дни чувствует себя лучше.
Также музыкант сообщил, что группа завершила запись альбома и единственное, чего не хватает, — это его вокала.
|
|
CQrity
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).