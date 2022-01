сегодня



Новое видео WOLVES AT THE GATE



“Lights & Fire”, новое видео WOLVES AT THE GATE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Eulogies”, выход которого намечен на одиннадцатое марта на Solid State Records:



01. Shadows

02. Peace That Starts The War

03. Kiss The Wave

04. Lights & Fire

05. Eulogies

06. Weight of Glory

07. Deadweight

08. No Tomorrow

09. Stop The Bleeding

10. White Flag

11. Out of Sight

12. Embracing Accusations

13. Silent Anthem http://www.wolvesatthegate.com/







+0 -1



просмотров: 122