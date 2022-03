сегодня



Новое видео WOLVES AT THE GATE



"Peace That Starts The War", новое видео WOLVES AT THE GATE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Eulogies”, выход которого намечен на одиннадцатое марта на Solid State Records.



Трек-лист:



01. Shadows

02. Peace That Starts The War

03. Kiss The Wave

04. Lights & Fire

05. Eulogies

06. Weight of Glory

07. Deadweight

08. No Tomorrow

09. Stop The Bleeding

10. White Flag

11. Out of Sight

12. Embracing Accusations

13. Silent Anthem







