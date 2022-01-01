Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 18
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 15
*Новое видео SCORPIONS 14
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 13
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
*Новое видео BLOODYWOOD 12
*Новое видео ANNIHILATOR 12
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 18
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 15
*Новое видео SCORPIONS 14
[= ||| все новости группы



*

Wolves at the Gate

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео WOLVES AT THE GATE



zoom
"Peace That Starts The War", новое видео WOLVES AT THE GATE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Eulogies”, выход которого намечен на одиннадцатое марта на Solid State Records.

Трек-лист:

01. Shadows
02. Peace That Starts The War
03. Kiss The Wave
04. Lights & Fire
05. Eulogies
06. Weight of Glory
07. Deadweight
08. No Tomorrow
09. Stop The Bleeding
10. White Flag
11. Out of Sight
12. Embracing Accusations
13. Silent Anthem




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 148

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом