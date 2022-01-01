"Peace That Starts The War", новое видео WOLVES AT THE GATE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Eulogies”, выход которого намечен на одиннадцатое марта на Solid State Records.
Трек-лист:
01. Shadows
02. Peace That Starts The War
03. Kiss The Wave
04. Lights & Fire
05. Eulogies
06. Weight of Glory
07. Deadweight
08. No Tomorrow
09. Stop The Bleeding
10. White Flag
11. Out of Sight
12. Embracing Accusations
13. Silent Anthem
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