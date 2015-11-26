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Andy Timmons Band

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ANDY TIMMONS представил новый трек



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ANDY TIMMONS представил новый сингл “EWF”, который будет включён в выходящий первого апреля новый студийный альбом "Electric Truth". В записи этого материала также принимали участие барабанщик Lemar Carter (Joss Stone, Raphael Saadiq), басист Travis Carlton (Larry Carlton, Robben Ford) и клавишник Deron Johnson (Miles Davis, Stanley Clarke, Seal). Corry Pertile записал партии для нескольких тем, а Smith записал вокал для “Johnnie T”.

ANDY TIMMONS - Former DANGER DANGER Guitarist To Release Electric Truth Album In April;



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