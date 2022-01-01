ANDY TIMMONS представил новый трек

ANDY TIMMONS представил новый сингл “When Words Fail...”, который будет включён в выходящий первого апреля новый студийный альбом "Electric Truth". В записи этого материала также принимали участие барабанщик Lemar Carter (Joss Stone, Raphael Saadiq), басист Travis Carlton (Larry Carlton, Robben Ford) и клавишник Deron Johnson (Miles Davis, Stanley Clarke, Seal). Corry Pertile записал партии для нескольких тем, а Smith записал вокал для “Johnnie T”.
Трек-лист:
"EWF"
"Apocryphal"
"Johnnie T" (featuring Josh Smith)
"When Words Fail..."
"Say What You Want"
"Grace"
"Shuggie"
"One Last Time"
"Take Me With You"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).