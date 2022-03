сегодня



ANDY TIMMONS представил новый трек



ANDY TIMMONS представил новый сингл “When Words Fail...”, который будет включён в выходящий первого апреля новый студийный альбом "Electric Truth". В записи этого материала также принимали участие барабанщик Lemar Carter (Joss Stone, Raphael Saadiq), басист Travis Carlton (Larry Carlton, Robben Ford) и клавишник Deron Johnson (Miles Davis, Stanley Clarke, Seal). Corry Pertile записал партии для нескольких тем, а Smith записал вокал для “Johnnie T”.



Трек-лист:



"EWF"

"Apocryphal"

"Johnnie T" (featuring Josh Smith)

"When Words Fail..."

"Say What You Want"

"Grace"

"Shuggie"

"One Last Time"

"Take Me With You"







