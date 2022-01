сегодня



Новый альбом MONUMENTS выйдет весной



MONUMENTS выпустят новую работу, получившую название In Stasis, 15 апреля на Century Media. В качестве гостей в записи альбома принимали участие Neema Askari (Form Subtract, ex Fellsilent, ex-Monuments), Spencer Sotelo (Periphery, King Mothership) и Mick Gordon (DOOM, Prey, Killer Instinct).



Трек-лист:



“No One Will Teach You” (feat. Neema Askari)

“Lavos”

“Cardinal Red”

“Opiate”

“Collapse”

“Arch Essence” (feat. Spencer Sotelo)

“Somnus”

“False Providence”

“Makeshift Harmony”

“The Cimmerian”



Produced, Recorded and Edited by John Browne, Andy Cizek and Mike Malyan

Co-Produced by Mick Gordon

Additional Engineering by Ross Halden, Justin Woodward and Adam Steel

Additional Editing by Charlie Abend and Evan Sammons

Mixing by George Lever at G1 Productions

Mastering by Jens Bogren at Fascination Street







